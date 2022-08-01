嘉義縣政府對於國外觀光推廣刻不容緩，首度與惠康旅行社在亞洲最大郵輪舉辦國慶焰火推廣會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府對於國外觀光推廣刻不容緩，首度與惠康旅行社在亞洲最大郵輪舉辦國慶焰火推廣會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣首度與惠康旅行社在亞洲最大郵輪舉辦國慶焰火推廣會，吸引46位越南出境旅行社業者共襄盛舉。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國境尚未開放，承辦今年國慶焰火的嘉義縣政府對於國外觀光推廣刻不容緩，首度與惠康旅行社在亞洲最大郵輪舉辦國慶焰火推廣會，是全台第1個縣市在郵輪辦觀光宣傳，吸引46位越南出境旅行社業者共襄盛舉，積極布局國際，強化國際市場能見度，期待國境開放就能搶先吸引國際觀光客到嘉義。

隨國外正逐步開放國際旅客，嘉縣也著手籌備國際宣傳，搶得宣傳先機，嘉義縣長翁章梁說，很感謝交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅、惠康旅行社大力襄助，把嘉義的好山好水及雙十國慶帶到東南亞，這次能向越南胡志明市旅遊局代表VO NGOC DIEP及當地36家出境旅行社推廣嘉義，相信能讓越南遊客更認識嘉義。

與縣府合作海外推廣的惠康旅行社總經理康維民表示，嘉義縣對於吸引國際觀光客有策略、有計畫，在其他縣市尚未啟動海外宣傳時，早一步進行布局，除宣傳觀光，更期望國慶焰火可以創造首波疫後海外遊客，肯定縣府用心，會持續協助嘉縣觀光推動，共好共榮整個台灣觀光市場。

翁章梁表示，目前國旅相當熱絡，每到周末嘉縣遊客相當多，不光是布袋漁市的採買人潮回流，大埔曾文水庫的遊艇還需要加開班次才能應付龐大的遊客量。

文化觀光局長許有仁指出，疫情前，星馬遊客很喜歡到嘉義旅遊，常常會安排自由行到梅山、阿里山，且東南亞遊客對嘉義阿里山非常熟悉，不管是搭乘小火車或是品嘗高山茶，都是深受遊客喜愛的行程，接下來會再與交通部觀光局駐新加坡辦事處及惠康旅行社合作推廣宣傳，透過交通部觀光局、旅行社及地方政府三方的力量，將嘉義的國際能見度再次提升。