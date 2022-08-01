嘉中劉宸安、黃亮昕及劉耀璘勇奪2022國際生奧及化奧金牌，校長陳元泰（右）及老師們都稱讚。（廖素慧攝）

黃亮昕解剖做實驗。（黃亮昕提供／廖素慧嘉市傳真）

黃亮昕在實驗室解剖。（黃亮昕提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義高中今年國際奧林匹亞競賽摘3金，表現搶眼，已錄取台大牙醫系的應屆畢業生劉宸安摘下生物金牌，高二生黃亮昕也拿到生物金牌，高二生劉耀璘奪下化學金牌，2人取得明年保送頂尖大學的資格。

劉宸安對生物很有興趣，用熱情不斷訓練及自我挑戰，累積實力，曾比賽失利卻淡定跟老師說「沒關係啊，比賽就是這樣」，讓老師對她更刮目相看，她跑步、做瑜珈、拉小提琴紓壓健身，同時準備台大面試及生奧賽國手培訓，上了台大又摘金，她說，感謝一路陪伴的老師及生奧團隊的夥伴們。

劉耀璘升上高一的暑假開始對化學產生興趣，而決定以化奧國手為目標努力，升上高二後學習重心都放在化學，雖然起步晚，但他目標明確後積極學習、精進，而能代表出國比賽奪金，老師洪瑞鼎稱讚他為了目標「無所畏、吃苦也甘之如飴」。

黃亮昕經常用蟑螂、孔雀魚等昆蟲類、水產類動物做解剖實驗，是班上生物小老師，常與同學分享他的想法，他說，很高興在國手選訓營認識全台各地的高手，入選國手後能與4名戰友到亞美尼亞比賽，進而結識來自各國的選手，大開眼界，希望將來能出國拓展更多視野。

嘉中校長陳元泰表示，嘉中連續2年出了5位國手摘5金，包括2021年杞亮昀、吳家愷拿下國際生物奧林匹亞競賽2面金牌，今年3位學生再拿3金，榮耀國際、為學校及國家爭光，是師生努力不懈，以及學校資源全力支援的成果，嘉中會持續與大學端合作，培訓科學人才。