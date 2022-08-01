歐陽龍與傅娟家最小的女兒歐陽娣娣，也跟隨姊姊們的腳步進入演藝圈發展，且循二姊娜娜的模式，直接進軍大陸演藝圈，而剛滿18歲的歐陽娣娣今天傳出好消息，被北京電影學院錄取，但隨後被網友發現，今年的新生名單中沒有她的名字，引發了議論，好奇「怎麼考進去的？」。

歐陽家老么歐陽娣娣去年大動作出道，從戲劇出發，報喜出演了金牌製作于正的作品《當家主母》，等同宣告跟二姊娜娜一樣，將演藝事業重心放在大陸，如今音樂人喬小刀曬出與歐陽娣娣合照，透露7月30日是娣娣的18歲生日，特別po文賀喜：「恭喜她剛剛拿到北京電影學院錄取通知書，美好的青春剛剛開始，祝清風永相隨」，歐陽娣娣則回應兩個笑臉符號。

喬小刀的po文配上歐陽娣娣的笑臉回應，間接證實她考上北電影學院，成為大學新鮮人，眾網友不禁驚喜詢問：「娣娣考上了北影嗎？」，喬小刀則回：「是的，超厲害」，留言區一片賀喜聲，「恭喜娣娣，悄無聲息考了北影，好Nice」、「娣娣悶聲幹大事」、「恭喜娣娣考上北電」。

但歐陽娣娣考上北影一事，隨後也引發質疑聲浪，覺得有點古怪，「她高中國外讀的，高考考了？藝考考了？今年也沒看到北電名單有她啊？」，加上今年7月網路上流出一份「北電2022級表演專業本科新生名單」，上頭包含何洛洛、敖子逸、嚴浩翔等新生代藝人，但未見歐陽娣娣在其上，因此有網友猜測她可能不是考上表演專業，也有人推測她跟這些藝人不同，並非以大陸當地一般高考方式考上，而是透過港澳台聯招的方式入學，但仍期待她進入北影學習後，演技能更上一層樓。