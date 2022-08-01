民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉入多起詐欺、販毒案，去年4月遭羈押至今，部分案件判決確定，現已發監執行，去年2月，趙介佑為了追討50萬債務，竟然夥同另外3人，將李姓被害人囚禁、凌虐數小時，並將人打到遍體鱗傷，直到父母拿錢贖人，士林地檢署偵結，依法起訴妨害自由等罪。

30歲趙介佑，2014年加入民進黨，曾在2019年遭法院判處徒刑4月確定，之後又有多起毒品案，被外質疑民進黨派系「黑道治國」，火速開除趙介佑黨籍，連父親、姑姑趙心瑜也分別請辭黨職。

起訴指出，趙介佑得知22歲陳男、23歲巫男，將積欠25萬債務的被害人李男，押往北投珠海路一處朋友家囚禁，先以鑰匙刮傷額頭，直到在李男的手機內遭發現有友人謝男女友的裸照，氣得眾人輪流持甩棍毆打，李男全身是傷，出現橫紋肌溶解、敗血症、頭皮撕裂傷等現象。

晚間7點多，已凌虐3、4小時，趙介佑打電話給李男父親的友人，並要求拿50萬出面解決，友人趕緊轉知李父、李母，並籌措47萬元，將現金捧至愛子遭囚禁的地方，見李男脫離險境立即向警方報案。

趙以及同夥都否認有動手，甚至連謝姓男子看到李男手機內有女友的裸照，只有要求刪除，刪完後就先離開，其他人則稱，他們到場時，李男身上已經有傷，均否認動手，但檢察官發現李姓被害人的臉書，在當天還有貼出「我對不起北投人，我不該亂拼，亂賭，我天誅地滅」等語，認定趙姓、25歲謝姓、22歲陳姓、23歲巫姓涉犯妨害自由，依法起訴。