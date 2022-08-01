奇美醫學中心1日舉行院長交接典禮，原任首席醫療副院長林宏榮從院長邱仲慶的手中接過印信，正式就任奇美醫學中心院長職務，邱仲慶則轉任董事會董事、經營決策委員會副主委兼總院榮譽院長。

台南市長黃偉哲偕同副市長戴謙、趙卿惠出席交接典禮表示，身為台南市一份子，除對邱仲慶所帶領的奇美醫院團隊，對於台南、南部地區醫療健康的卓越貢獻給予高度肯定，相信是所有民眾有目共睹外，也祝福新任院長林宏榮繼續帶領奇美優秀團隊，守護民眾的健康。

奇美醫指出，邱仲慶從2007年9月接任奇美醫學中心院長迄今15年，沿襲奇美集團「幸福企業」的文化，秉持「關懷、專業、效率」的醫院核心價值，以改善看病感受為出發點，將良善醫療發揚光大，領導同仁打造出雲嘉南地區最大的醫療體系，體系病床數也從1968年的66床發展到2497床、正職員工數6360人的規模，深獲鄉親的認同肯定。

奇美醫還說，邱仲慶任內還引進最新醫療技術及儀器設備，像第四代達文西手術機械手臂、微生物檢驗自動化設備、1152切低劑量高階電腦斷層等，並完成活體肝臟、腎臟、眼角膜、骨髓、心臟移植，更成立精準醫療中心、發展人工智慧醫療科技等多項措施；2020年新冠肺炎肆虐全球之際，也因防疫成效卓著，榮獲蔡英文總統頒發防疫特殊貢獻獎。

至於新任院長林宏榮為台北醫學大學醫學系醫學士、成功大學高階管理研究所碩士，1995年進入奇美醫學中心服務後，在院年資27年，先後擔任過急診醫學部主任、醫務秘書、醫療副院長及首席醫療副院長等職務，也曾擔任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長、台灣急診醫學會理事長。

奇美醫表示，林宏榮不僅是神經外科及急診專科醫師，也是病人安全及醫療品質的專家，更通過教育部部定教授資格審定；新冠肺炎疫情期間，他擔任醫院疫情指揮中心執行指揮官，配合中央疫情流行指揮中心超前部署及巿府政策，進行企業大量快速採檢及疫苗接種，還於奇美醫學中心建置防疫檢測一條通、防疫站2.0及提供防疫經驗分享友邦，成效屢獲肯定。