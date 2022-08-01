大陸房地產研究機構中指研究院發布百城房價報告顯示，7月百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣（下同）16,204元，和上月相比止漲轉跌，跌幅為0.01％；和上年同期相比的漲幅收窄至0.52％。隨著房市寬鬆政策持續顯效及政府多措並舉保交樓的不斷推進，預計全國房地產市場有望逐漸企穩恢復。

報告並稱，受傳統銷售淡季等因素影響，7月百城新建住宅價格按月轉為略跌，其中47個城市價格按月下跌，較6月增加6個。

從城市群分布看，長三角、珠三角新建住宅價格較上月下跌，京津冀、山東半島按月上漲，其中京津冀受北京房價上漲帶動。

報告稱，展望未來，全國房市政策預計將保持寬鬆基調，市場不穩，政策不止。各地政府將繼續加大居民住房消費支持力度，二線城市限購、限貸、限售等政策或將進一步優化，而更多三四線城市的行政限制性政策則有望全面取消。另外，短期內「保交樓」將是各地政府關注的焦點，政府助力問題項目紓困力度或將加大。

報告指出，業主及供應商停貸事件引發的蝴蝶效應引發中國最高決策層關注。最新的政治局會議罕見地將「保交樓」納入其中，且「穩定房地產市場」表述排在「房住不炒」之前。料下半年穩定成為該行業的工作重心，即是將重點置於處理防範爛尾樓事件、開發商債務累積等造成的風險。