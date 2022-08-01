桃園市長參選人林智堅論文風暴延燒，林的指導教授、現任國安局長陳明通上月31日再發長文護航林智堅，長期追蹤此事的民進黨林濁水，看完陳明通該篇文章後，今（1日）再度發文狠酸「原來原創者就是陳明通！」

陳明通在上月23日首發4千餘字長文，為林智堅辯解，但究竟是誰抄誰，謎團未解。陳昨（7月31日）再發2千多字聲明，表示林、余的論文使用相同問卷、同一民調資料，必然會有部分雷同處，甚至有些部分是他要求如此寫，當初他先修正林智堅的論文，隨後將相關內容交給剛換題目的余正煌做參考，但余不知文字來自林，以為是陳明通的修改建議才使用。但是陳明通也肯定余正煌相當用心，增添不少相關文獻，稱「兩人都沒有抄襲動機」。

林濁水上月24日在臉書貼文曾語帶玄機的提問：「兩篇論文如果錯字錯的一樣，請問是誰的原創？」而他今發文狠酸道「唉，現在有答案了，陳明通跳出來說『就是我』！」

林濁水的貼文引起網友熱議，不少網友們笑稱「哈哈～偉哉國安局長」、「實在看得啼笑皆非」、「劇情神展開」，也有網友大酸陳明通「真的是好老師，自己出來坦」、「這老師太熱心了，還會幫學生改論文」、「所以以後讀碩士，是教授要幫學生寫論文就是」、「所以兩篇論文都是陳明通弄出來的？他知道自己在說什麼嗎？」。