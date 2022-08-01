楊謹華飾演姊姊何聖心時，展現大家閨秀的模樣。（馬棋朵數位影像提供）

電影《民雄鬼屋》由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭和宥凱主演，電影首周末票房近1100萬，榮登全台新片票房冠軍，其中女主角楊謹華首度挑戰1人分飾兩角，演繹雙胞胎姊妹，她表示：「兩個角色反差很大，表演時經常要面對1天內身分轉換，演起來滿過癮的。」甚至有場姊妹爭執戲，她必須得自己跟自己吵架。

楊謹華飾演的「何家」雙胞胎擁有截然不同的性格與命運，其中姊姊「何聖心」自小受媽媽寵愛，優越有主見，也容易以自我為中心；妹妹「何德心」則因臉上有1大塊胎記，加上母親聽信算命師說法，導致她從小缺乏家庭溫暖，對人生不抱希望。

為了讓觀眾能夠一眼看出雙胞胎姊妹的差異，楊謹華費盡苦心，特地設定妹妹會「微踮腳」走路，呈現她自卑的模樣。拍攝期間，她得在同1天分別飾演這對姊妹，她自認和這兩個角色沒有太多相似之處，「但這就是演戲令人暢快之處，能體會別的人格和人生，這次還能一口氣過足兩個癮！」

楊謹華感嘆：「每次拍這種爭吵、鬧翻的戲都很有感！人心真的是世上最複雜的，縱使有血緣關係的親姊妹，也會因爲自私而破壞了親情。」但她格外同情不受疼愛的妹妹，「我常在完成妹妹的戲份後，回到化妝間回想她的處境，忍不住替她鼻酸心疼。」