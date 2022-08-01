脫下穿在身上的9件衣服後，伍姓女子（藍色短衣者）實際上身材纖瘦。（程炳璋攝）

半夜逛量販店狂偷38件衣服 婦人穿上身遭店家報警

台南市伍姓女子1日凌晨4時許跑到量販店逛賣場，狂偷38件衣褲、化妝品與生鮮食品，她將9件穿在身上走出賣場，欲蓋彌彰，遭店員發覺攔阻報警，她落網後不發一語，不承認身上證件是本人，警方依照加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

53歲伍姓婦人家住東山區，1日凌晨4時許獨自跑到中西區1家24小時大型量販店偷取商品，似對衣服情有獨鍾，她偷取的42件物品，就有38件衣褲，包括男性、女性的運動用長、短衣褲，其餘為化妝品、餐具、飾品與生鮮食品。

伍女先以美工刀剪去衣服上的防盜吊牌，將其中9件衣服穿在身上，從短袖衣、短褲穿到外套，偽裝成自己衣服，其餘裝入手提袋，以為神不知鬼不覺，直接走出賣場。但她行跡鬼祟，半夜拿了一堆東西在店內逗留長達2小時，早被監視鏡頭後的店員盯上，等她一走出結帳區，立刻報請保安人員攔阻並報警。

伍女大熱天卻穿著多件衣服，當場被逮後，將竊得的衣服一一脫下，才知其實她身材纖瘦，警方將贓物盡數歸還店家。她落網後情緒不穩，將長髮遮臉，不願配合警方調查，對自己包包內的證件，仍稱「那不是我」。

因她半夜行竊又持刀破壞商品，警方依照加重竊盜罪，伍女遭移送警局與台南地檢署時一度掙扎反抗，警方折騰許久才完成移送移送工作。