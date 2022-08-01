新竹市議員1日質疑新竹市政府今年度國小普通教師僅開缺2名，代理教師也大量流失到外縣市，目前尚缺88名代理教師，炮轟市府有錢燒活動，沒錢請教師；市府則表示，4年來國中小教師已開缺289名，今年7月招聘32名，另聯合徵選21名國中教師，會讓教學品質維持穩定。

立法委員王婉諭今天偕同新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊與南區市議員參選人陳鶴文舉行記者會，炮轟新竹市政府111年度國小正式普通教師僅開缺2名，相對於其他縣市今年度大開缺，導致竹市各國小原有常任代理教師大量流失到外縣市，憂心距離開學剩不到1個月的時間，竹市國小加總合計尚缺近百名教師，問題相當嚴重。

林彥甫說，截自7月底，全市還有27所國小、缺88名代理教師，且最多已到第13次招聘，恐只要有大學畢業，沒有教師證或師培訓練也可報名，之所以會發生這麼離譜的事情，就是前市長為了要節省教育人事費。

他說，新竹市去年度國小教師總數為2056 人，代理教師340人，佔16.54％，比先前的全台平均14.5％還高，原本今年5月教育處還討論要開缺112名，結果最終只開2名正式普通教師缺，其他剩雙語專長和英語，合計共32名。

對比鄰近的新竹縣、苗栗縣，新竹市從2018 年至今的開缺總數為192名，不到竹縣389名的一半，也只是苗縣292名的2／3，依比率來看，是175名學生才開1個正式缺。

林彥甫強調，明明新竹市不窮卻窮教育，林智堅花5.5億辦光臨藝術節宣傳個人政績，卻砍掉影響教育數十年的正式教師缺額，實在讓人感到氣憤，他呼籲市府應亡羊補牢，避免學校開天窗。

廖子齊說，大開代理教師缺、不開正式教師缺的狀況也發生在新竹市公立幼兒園教師上，去年因疫情而停辦教甄，全國絕大部分縣市今年幾乎都有開出公幼正式教師的缺，新竹市是極少數沒有開正式缺的縣市。

蔡惠婷也提出質疑，市府究竟將錢花到哪裡去？再窮也不能窮教育，林智堅千方百計地在節省教育人事費實在讓人失望，今年公布班級人數從28人增加到29人，就是在變相削減教師員額。

王婉諭則說，新竹市這樣的情況不可忽視，她呼籲教育部應該介入了解，到底為什麼會出現這樣的情況，且教育預算的分配，是否有不當之處。

市府澄清表示，新竹市從2018年起，總共開了289個國中小教師缺額，今年國小開了32個缺，並於7月初試；國中部分，市內聯合徵選開了21個缺，未來會在教師缺額方面審慎評估，讓各學校教學品質能夠穩定。

另，為了讓新竹市優秀老師穩定留在新竹市，未來也將研議在新竹市教師徵選簡章當中，納入代理老師加分措施，讓優秀老師留下來，為新竹市孩子持續服務，穩定教學品質。