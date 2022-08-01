受疫情影響睽違兩年的「台灣美食展」，將於8月5日至8月8日次台北世貿展覽一館登場，海霸王集團聯合旗下五大餐飲品牌：海霸王、打狗霸、甲天下、前鎮水產及魅麗海中庭餐廳，秉持「高CP值，清，鮮，分量足」的品牌精神參展，並標榜以最優惠的價格來感恩回饋消費者們。同時，8月2日上午11點起8月21日晚上11點59分止，海霸王美食展各項商品搶先於網路開賣，提供給無法至現場又想搶優惠的民眾最方便安全的選擇。

「海霸王餐廳」2022全新推出的兩款十人桌菜四季料理系列，首次參展就祭出超值優惠，原價5,888元+10％的「四季料理-豐收」，美食展獨家特價每桌3,500元。「四季料理-豐收」共有11道菜餚，有海霸王最膾炙人口的鳳貝砂鍋雞、圓籠蒸鮮蝦及招牌芋香鍋及冰花生鮮生魚片組合，主廚精心製作的霸王黃金圓蹄、陶皿咖哩海味鮑、打拋豬櫻花蝦米糕、霸王海鮮羹、鮑片海藻沙拉及最受歡迎的甜蜜情人果。「四季料理-豐收」不只單桌享有優惠，美食展期間特別加碼買5桌再送1桌！讓公司或親友可以大量購賣以優惠價格歡聚或送禮，樂享經典幸福美食。

原價4,888元+10％元的「四季料理-歡聚」，特價2,500元就能享用到10道菜餚的組合，同樣可以品嚐到經典料理鳳貝砂鍋雞及圓籠蒸鮮蝦，還有主廚特製的桂花沙蟹。

海霸王推出「霸王美食通用券」，每張500元、15張乙套原價7,500元，美食展特價6,000元，相當於8折優惠。適用於打狗霸，前鎮水產，甲天下，魅麗海或是海霸王餐廳，一次滿足對傳統中菜、經典火鍋及新式台菜之需求，公司行、企業團體可購買做為送禮及自用選擇。

打狗霸個人鍋物抵用券5張乙套特價1,450元，（每張為290元，可於現場折抵350元之鍋物）。餐廳提供四種精選湯底：和風，麻辣，石頭，壽喜燒，菜單提供多款精選肉品及海鮮個人鍋物套餐，每套都搭備豐富火鍋配料與當季時令蔬菜，用餐空間大器舒適，提供愉悅的個人鍋物饗宴。

前鎮水產推出全新菜單海鮮火鍋吃到飽雙人券兩張乙套美食展特價1,900元，平均每人不到500元即可無限大啖10款產地直送海鮮及6款精選肉品，還可任選四種美味湯頭搭配，並可無限食用台味自助吧。

甲天下新台菜餐廳推出「手路菜4人套餐」，七菜一湯共八道經典菜色包含順口下飯的椒麻口水雞，嫩牛炒雙椒，主廚特製避風塘鮮蝦與黃金菜脯蛋，健康清爽的蘆筍五行菇，櫻花蝦高麗菜與小魚紫菜湯，套餐附四人份白飯與番薯粥任選，超豐盛菜色特價1,380元，平均每人只要345元，就能享用40年老手藝總鋪師多元創新的家常料理。

魅麗海中庭餐廳雙人霸王雞腿排百匯餐券原價875元，美食展特價590元，67折優惠。憑餐券至現場用餐可加價升級以下餐點：加100元+10％服務費（客）升級梅花豬排或鮮嫩鮭魚排，加200元+10％服務費（客）升級霸王嫩肩牛排。

海霸王集團並將於美食展現場推出海霸王打狗滷肉三重奏活動促銷，第一重： 打狗滷肉料理包原價130元，美食展特價110元，買五包送一包，每包現省32元。第二重： 滷肉飯節得獎的海霸王打狗滷肉限時免費試吃，試吃時段滷肉包買二送二。第三重： 早起的鳥兒有好禮，每日限量100包送給早鳥參展民眾。另美食展展場特別規劃海霸王打狗滷肉免費試吃活動，每日早上十一點至十一點半，下午三點半至四點各提供100份給現場民眾免費品嘗美味滷肉，此兩個時段滷肉料理包下殺買二送二，相當於一包只要55元。除現場優惠販售及試吃外，每日提供100份免費贈送給前100位來海霸王展攤的早鳥顧客！與海霸王展攤合照，公開上傳打卡至FB或IG即可獲得免費滷肉料理包乙包！每位民眾限兌換一次。