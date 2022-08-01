《侏羅紀世界：統霸天下》是《侏羅紀公園》電影系列最終篇章。（MyVdieo提供）

MyVideo影音平台8月電影強檔片單出爐，由《大亨小傳》導演巴茲魯曼執導、奧斯汀巴特勒主演的傳奇搖滾天王傳記電影《貓王艾維斯》搶先版將於8月8日父親節上架；「星爵」克里斯普瑞特主演的《侏羅紀公園》電影系列最終篇章《侏羅紀世界：統霸天下》將於8月25日上架。

《貓王艾維斯》找來新生代男神奧斯汀巴特勒演繹「貓王」艾維斯普里斯萊的傳奇一生，他不只花了3年研究關於貓王的一切，更親自向影壇前輩討教拍攝秘訣。奧斯汀在受訪時透露，他曾與導演巴茲魯曼合作《大亨小傳》的李奧納多狄卡皮歐尋求建議，對方告訴他：「巴茲會讓你在拍攝時失去平衡，但這會讓你爆發出從來不知道自己擁有的能量。」

李奧納多狄卡皮歐的親切提點讓奧斯汀非常受用，他在拍攝時確實感受到導演將他推往極限邊緣，「但我知道，如果我承受不住，導演會抓住我，我是安全的。」也因此能在片中盡情揮灑演技，交出傑出表現。

奧斯汀花了不少功夫揣摩貓王神韻，特別找了聲音教練，學習貓王的嗓音和歌唱方式，讓「貓王魂」刻入骨子裡，即使電影拍攝結束已過1年半，他接受訪問時，仍坦言自己尚未擺脫「貓王口音」，到現在還是會一直問身邊的人：「這是我的聲音嗎？」有時候還會搞不清楚自己真正的聲音到底是什麼。

《侏羅紀世界：統霸天下》找來兩個世代的演員首度同台演出，替橫跨30年的《侏羅紀公園》電影系列收尾。男主角克里斯普瑞特在受訪時，被問到拍攝結束後是否有留下任何紀念品，他表示，他每拍1部片，都會從片場帶一些小東西回家當作紀念，這次拍攝《侏羅紀世界：統霸天下》時帶了恐龍牙齒、小刀、片中識別證等小東西回家，他還笑說：「我總是對小東西特別有感情，但這卻會逼瘋我的老婆，因為她不喜歡雜亂，但我會說『妳不能丟掉，那是來自《侏羅紀世界》的』，她就會叫我放到別的地方去。」

除此之外，應景鬼月由MyVideo共同出品並獨家上架的恐怖國片《頭七》、以遺體攝影師為主題的驚悚片《懾影屍》、木村光希主演的靈異電影《牛首村》；還包括《玩具總動員》粉絲最愛的《巴斯光年》電影、妮可基嫚與安雅泰勒喬伊主演的復仇驚悚片《北方人》、「最強老爸」連恩尼遜動作新作《記憶殺神》、松本潤主演的人氣推理電影《電影版99.9不可能的翻案》、馬東石限制級動作鉅作續集《犯罪都市2》等，8月都在MyVideo看得到。