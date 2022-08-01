陳時中要8年蓋完捷運 蔣萬安批不是菜市場喊價

民進黨台北市長參選人陳時中喊話要讓捷運在8年完成，國民黨台北市長參選人蔣萬安今批評，蓋一條捷運絕對不是像菜市場拍賣喊價，陳時中不應在選舉時信口開河、空口說白話。

蔣萬安今出席松山區松基里鄰長自強活動餐會，蔣萬安在會前受訪表示，孕育一條捷運線是非常不容易的，陳時中不應在選舉時信口開河、空口說白話。

蔣萬安說，台北市的交通建設都是歷任市長一棒接一棒共同完成，前市長黃大洲六線齊發，後來陳水扁繼續推動，馬英九、郝龍斌陸續完成多條捷運路線，甚至規畫很多新的路線。

蔣萬安指出，未來他若當選台北市長， 一定是盡全力就目前還未完成的捷運路線加速進行，同時也思考規畫闢建新路線的可能性。

蔣也強調，蓋一條捷運絕對不是像菜市場拍賣喊價，喊得大聲就比較快，絕對不是如此，當然相當的不簡單。

蔣說，每位市長雖然沒有辦法在任內完成所有捷運規畫，但是讓路網擴大，捷運的規畫跟新建不是市長個人的成就，而是市長為了市民不分黨派共同努力奮鬥目標，未來他也會踏踏實實做事情，把握每一天，讓現在捷運工程加速進行，讓市民朋友更早享受到便利的成果。