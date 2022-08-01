外埔區六分社區活動中心是六分里重要集會場所，廁所因位置及管線問題常發生阻塞等情形。(李榮鴻服務處提供)

市議員李榮鴻服務處特助李文傑積極爭取追蹤下，獲市府核定近百萬元施作改善工程。(李榮鴻服務處提供)

屋漏偏逢連夜雨！外埔區六分社區活動中心是六分里重要集會場所，一、二樓供社團使用，三樓供永信社會福利基金會做日照，卻因年久失修，天花板、牆壁嚴重滲水等，廁所因位置及管線問題常發生阻塞等情形；市議員李榮鴻服務處特助李文傑積極爭取追蹤下，獲市府核定近百萬元施作改善工程。

李文傑指出，外埔區六分社區活動中心活動中心，一直是地方重要集會場所，是凝聚社區向心力及動力的場所，若能有更好的硬體設施，對社區及里都能有正向的回饋，希望市府能夠多重視並將經費編列到位，藉此嘉惠鄰里服務長輩。

外埔區六分里長洪黃碧霞說，民眾到活動中心活動時，常常抱怨廁所老舊，逢雨季場館內更是多處積水，在使用上造成相當大的不便；針對相關的缺失，希望相關單位能夠盡快編列經費予以改善。

外埔區公所課長王柏森表示，公所原提報計畫為150萬元，但因核定經費不足，以現有經費做最佳方案改善，工程木平台拆除、天花板、牆面滲水防水漆、廁所新建、原有廁所座牆面及基礎清理等，目前工程已委外設計中，預計8月中完成，依以往流程進行，預計今年11月中下旬可完成改善。