華碩旗下ROG玩家共和國新一代ROG Phone 6系列電競手機，於7月初發表後即登上熱搜關鍵字，頂規的ROG Phone 6 Pro於7月下旬開放首波預購，即以破紀錄的2.5小時完售。華碩宣布今（1）日起，ROG Phone 6系列新機於五大電信通路全面開賣。另甫於7月底發布的Zenfone 9旗艦5G新機，也於今日起在全通路開賣。ROG Phone 6（16GB／512GB）幻影黑及極光白版搭配台灣大哥大指定1,599元月費方案、綁約48個月，手機0元，另中華電信及遠傳電信指定1,399元月費、分別綁約48個月及36個月，手機5,990元或17,990元。8月15日前全通路購買或申辦ROG Phone 6單機及電信綁約資費方案，登錄即送搭載致冷晶片及六層散熱設計的空氣動力風扇6（NT$2,890）。ROG Phone 6系列搭載高通最新Snapdragon 8+ Gen 1處理器，6.78吋165Hz／1ms AMOLED螢幕，提供720 Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間，加上6,000mAh超大電量、支援65瓦快充、獨家AirTrigger 6三種感應模式，皆備受玩家好評。另除了前衛宇宙風設計，及對稱式雙正面立體揚聲器配置，給予玩家清澈並震撼的影音饗宴外，能對應不同遊戲時長、360°全方位為處理器降溫的首創「六層散熱設計」，更引起玩家熱烈討論。 至於Zenfone 9此回則一舉推出午夜黑、鏡月白、澄日紅及隕石藍全新四色，今起全通路上市同時，亦有搭配電信指定資費、手機0元起專案。8月底前，購買Zenfone 9、登錄後送郵政禮券NT$2,000，另再加碼送手機攝影線上學堂（價值NT$1,990）。華碩專賣店獨家贈送延長保固半年，及KKBOX 90天儲值序號卡( 總價值NT$2,148），8月8日前登錄再抽50組飛利浦君爵柔膚電鬍刀（價值NT$8,888），另並有校園專案購機95折。圖說：華碩新一代ROG Phone 6系列新機全面開賣，8月15日前全通路購買或申辦ROG Phone 6，登錄即送價值NT$2,890的空氣動力風扇6。（華碩提供）