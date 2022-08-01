KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手美國白金級加速器Techstars共同舉辦「KPMG Private Enterprise Tech Innovator in Taiwan台灣創新科技大賽」。其決賽結果出爐，見臻科技（Ganzin Technology）以眼動追蹤解決方案奪金。

至於第二、三名不分名次，為諾生莉迪亞智能科技（Lydia AI）健康服務平台跟易開科技（Canner）雲端數據管理平台。

第四名為擎寶科技（Labfront）生醫健康科技新創公司，第五名為奇異果新能源（KiWi New Energy），為乾淨能源新創代表。

KPMG安侯建業指出，冠軍團隊將代表台灣與與來自23個國家的代表，一起於11月前往歐洲最盛大的科技新創盛會Web Summit角逐全球冠軍的頭銜。

擔任評審的KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧指出，前五名新創企業服務都與AI技術相關，並結合其他技術與應用領域達到綜效，分別為AR／VR、醫療／生醫健康、企業服務、乾淨能源等，也代表現在市場上最熱門的投資風向。

KPMG藉由台灣創新科技大賽，鏈結台灣創業者和全球新創生態圈，未來KPMG也將傾力協助入選的新創公司，連結更多資源和國際機會，推動團隊登上國際舞台。

此次KPMG攜手美國白金級加速器Techstars及t.Hub內科創新育成基地，前五名新創企業將參與t.Hub 內科新創育成基地國際交流會Demo展示。

黃海寧表示，t.Hub以台北市國際新創氛圍及內湖科技園區發展環境為起點，運用工研院關鍵夥伴育成資源及內科產業群聚的先進科技能量，為台北市打造創新創業生態圈。