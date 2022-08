台南台鋼獵鷹休賽季期間補強動作不斷,首波補進李漢昇、呂冠霆及擁有國手資歷的胡凱翔,選秀會上挑中選秀大物谷毛唯嘉、韓杰諭,上月底「黃金世代」吳岱豪重磅加盟台鋼獵鷹,戰力較去年大為提升,1日受邀前往菊島參與因疫情停辦兩年的媽宮盃,全新本土陣容首次亮相,為新賽季累積實戰經驗與磨合調整,今晚開幕戰將出戰義守大學。

去年球隊成立較倉促下,團隊透過「以賽代訓」培養團隊默契,成軍首季成績敬陪末座,球團在休賽季期間以強勢的補強來回應,也規劃移地比賽、訓練,提升球員經驗,儲備第二季的競爭能量。

為期五天的媽宮盃,也正好透過比賽來驗收球隊休賽季的訓練成果,賽前劉孟竹教練叮嚀球員務必拿出職業隊的態度和精神,「很感謝這次主辦單位邀請我們來參賽,補進幾位優秀戰力後,團隊目前在整合的狀況下有這樣難得的經驗,期盼球員帶著一顆強烈的企圖心來面對比賽,教練團也能夠依照比賽內容來為接下來訓練做完善調整。」

1日正式加入台鋼獵鷹的吳岱豪隨隊訓練僅一周時間,即跟上這次澎湖交流戰,他表示,「在獵鷹跟最小的學弟年紀相差15歲,雖然年紀最長,但是是目前球隊最菜的,透過這次的交流賽跟團隊培養默契,也能和學弟們交流場上觀念,找出最適合團隊的作戰方針。」

媽宮盃台鋼獵鷹出戰賽程:8/1 (一) 19:00 vs. 義守大學、8/2 (二) 17:40 vs. 醒吾科大、8/3 (三) 15:20 vs. 高雄師大、8/4 (四) 10:10 vs. 交通大學、8/5 (五) 決賽