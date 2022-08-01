美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）目前率團在新加坡訪問，《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今（1）日稍早推測，裴洛西等一行人可能在訪問馬來西亞後訪台，最快時間點落在2日晚間或3日上午。
各界持續關注裴洛西會否訪台，並且線上追蹤可能載有美國國會代表團的美軍軍機動態。《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）也持續追蹤可能載有裴洛西等人、呼號為「SPAR19」、編號為「09-0540」的美國空軍C-40C運輸機動態，他今日凌晨發布軍機動態截圖，並且表示裴洛西可能會在結束訪問馬來西亞之後造訪台灣，代表時間點可能落在周二晚間
或周三上午。
另外法國國際廣播電台（RFI）31日報導，裴洛西可能於4日從菲律賓轉往台灣短暫停留，不過據「韓聯社」、《世界日報》、「Newsis」等南韓媒體報導，南韓國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）辦公室今日上午宣布，金振杓預計在4日上午與裴洛西會面，兩人將就印太地區安全、經濟合作、氣候變遷等議題會談50分鐘，會後將舉行共同記者會，然後一起共進午餐。
此外南韓《世界日報》引述消息人士指出，裴洛西等人將在3日下午抵達南韓。
日本《經濟新聞》先前報導，裴洛西5日將在東京與日本眾議院議長細田博之舉行會談。
（持續更新）
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