威廉遭爆為求勝利，說了許多謊話。（陳俊吉攝）

李易透露老婆六月對他相當放心，不曾查勤。（陳俊吉攝）

林莎。（陳俊吉攝）

曾子余。（陳俊吉攝）

風田。（陳俊吉攝）

朵拉。（陳俊吉攝）

李易、威廉、風田、林莎、曾子余、朵拉今（1日）出席TVBS《食尚玩家》年度大型企劃「夏日熱鬪」記者會，提到因病請假的納豆，搭檔曾子余坦言很期待他回歸，並透露去年曾和納豆、依依一行人環島旅遊，當時2人每天都刻意穿著情侶裝放閃，相當甜蜜。

本次「夏日熱鬪」企劃進行長達4天的旅程，讓身為人夫的李易、威廉有明顯不一樣的感觸，威廉說因為比賽中必須選出soulmate（靈魂伴侶），所以讓他和李易2位人夫相當為難，不甘被拖下水的李易吐槽表示每次出外景都沒接過六月的查勤電話，「你少來！卓卓跟六月個性差很多，我老婆從來都不在乎我選誰」，更爆料威廉為求勝利向卓君澤說過許多謊話，「他為了贏，自己多加動作還把朵拉舉起來，結果就被卓君澤問說是不是找死。」

威廉自爆為了避免卓君澤吃醋，從未在家分享錄影的事，「我回家都把音量放低，就跟靜音一樣，她有問過為什麼不跟她聊工作的事，但我想說外面的事情就放在外面，不敢帶回家。」他說已經安排好「五戒」旅行，讓卓君澤沒辦法看到「夏日熱鬪」的播出。夫妻倆何時舉辦婚禮？他說一直都有在計畫，希望能在今年內完成。

李易昨（31日）晚和六月帶著一雙兒女參加楊祐寧婚宴，他說昨天婚禮賓主盡歡，氣氛相當感人、好玩，不管大人小孩都玩得相當開心，他也提到因為現在大家都升格成爸爸，所以昨晚聊最多的就是爸爸經，他也和張孝全勸未婚的王柏傑要多珍惜現在的自由時光。

在6月投資副業開設早餐店的李易，透露生意很好也已經賺錢，「每天都會跟店長開會，畢竟是第一次開店做生意，我昨天有遇到庹宗康康哥，有向他請教一些眉角。」他也感謝幾位死忠粉絲十分支持，在開店時特地從南部騎車上來力挺。