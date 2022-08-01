高雄18歲翁姓男子多次聚眾砸車、打人鬧事，遭高雄地檢署起訴，但翁男審理間逃逸，易科罰金案件也不配合執行，最後遭院檢發布通緝。檢警上周拘提翁男到案，為了遏止暴力犯罪再犯，高雄地檢署刻意駁回他易科罰金的聲請，直接發監執行。

2020年10月17日，高雄市林園區一家KTV前爆發群眾鬥毆，翁男與其他同夥趁員警到場關切、離開後，直接拿球棒砸毀對方機車。同年12月，翁男為了幫友人談判助陣，直接將對方陳姓駕駛拉出車外以鐵條、棍棒歐打。

兩起案件發生後，翁男和同夥均被依妨害秩序罪送辦，其中一案遭高雄地院判6個月，得易科罰金。另一案仍在審理中，但翁男非旦刻意逃匿不出庭，又在外涉嫌其他妨害秩序案件，根本無視法紀。

檢警7月28日將翁男緝獲歸案，檢方為遏止翁男囂張氣焰，訊後審酌他犯後毫無悔意，一犯再犯，動不動就訴諸暴力，嚴重危害社會治安，當庭駁回易科罰金聲請，直接發監執行。

上月28日，檢方指示鳳山警分局持拘票到翁男住所逮人，經訊問後翁毫無悔意，一犯再犯，檢方認為翁已嚴重危害社會治安，當庭駁回他易科罰金的聲請，直接發監執行。

雄檢對此特發聲明表示，有鑒於近年街頭暴力案件頻傳，引發民眾恐慌，未來將特別針對法院確定判決、得易科罰金的案件，保留彈性准駁的空間，遏止暴力行為蔓延，以防再犯。