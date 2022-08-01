以無黨籍身份參選基隆市長的黃希賢，在7月30、31日排了60個行程，跑好跑滿，不少市民朋友還說「怎麼走到哪都看到你！」對此，他今(1日)在臉書分享，握到每雙市民的手與每聲加油打氣，都是拚到底的最大動力，歡迎其他參選人參加辯論會外，也可拚誰跑得最勤勞，「我絕對不會輸」。

今年56歲、土生土長的基隆囝仔黃希賢在臉書分享，近期地方中元普渡、里鄰座談不斷，周末排了60個行程，跑好跑滿，不少市民朋友還跟他說「怎麼走到哪都看到你！」他說，越多民調講他落後，他就跑越勤。

黃希賢指出，白手起家在外拚出一番成績後，有幸能回饋基隆鄉親，自從2018年接任國民黨基隆市黨部主委後，沒有一天不是和基隆人站在一起，現在是無黨，但在藍綠的夾殺下，面臨的挑戰又更加險峻，只能用「勤能補拙」唯一方法，讓更多基隆人「 看見黃希賢」。

黃希賢也透露，自己雖然很有精神，但在烈日下跑行程，飯都吃不下，只有適時補充水分，由於基隆是開龕門的縣市，為期一個月中元祭普渡在基隆更是盛事，能到的行程都盡量到，沒到的行程也請多多包涵，而這2天也創下自己跑行程的單日、周末數最高，甚至還有人笑問「你是在當城市飛人嗎？」

很多人都問「目前民調與藍綠還有很大差距，為何還這麼拚？」黃希賢表示，正因為這樣，才要跑得比所有參選人都勤！而且要樂在其中，不會當作苦差事，握到每雙市民的手與每聲加油打氣，都是拚到底的最大動力。