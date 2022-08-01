具有相當多爭議歌手謝和弦曾過提過要參選，但被許多網友認為開玩笑，但他在昨(31)日在臉書貼出一張他穿著競選背心的照片，並寫道「您的地方議員候選人已上線。」更向多位市議員喊話「撒旦要來了！」引發網友熱議。

謝和弦近日在臉書發文「您的地方議員候選人已上線！哈們。」只見他的照片中，頭戴鴨舌帽和戴著黑框眼鏡，身穿競選背心，上面印有「中正萬華市議員候選人」，和「R-CHORD謝和弦」的字樣，以及雙臂與脖子裸露出來的色彩斑斕的刺青。

謝和弦的政見則是推動紅燈區和大麻合法化，更在留言區表示，「Tag你中正萬華區的朋友，告訴他們撒旦要來了！哈們。」標記徐立信、應曉薇、鍾小平、吳沛憶、郭昭巖等9位市議員。謝和弦的宣告引來許多網友留言說「哈們」紛紛留言表示「穿這樣有夠可愛ㄟ」、「凍蒜啦」、「如果制服上面在印個大麻圖案應該還能吸引更多選票哈們」、「跟只會喊疼惜台灣的候選人來比較，至少扣哥是有政見的」、「在萬華租3年，唯一支持謝和弦」、「穿市議員衣服跟刺青好衝突」。

其實謝和弦一直關注選舉動向，日前他也在臉書貼文中寫道目前可能參選的台北市長的人選，把蔣萬安、黃珊珊、陳時中等政治人物點名過一輪後，最後問道「是不是還少一個唱歌的？」隨即在下方留言區標記人稱炎P的歌手炎亞綸，笑倒一片網友。

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