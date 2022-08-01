許多人深夜下班後喜歡吃泡麵或鹹酥雞犒賞自己一整天的辛勞，不過隔天往往容易水腫，對此，營養師張家祥在臉書粉專PO文解釋，鈉含量攝取過多會導致水腫，像是火腿、吐司、乾酪、番茄醬、泡菜、凱薩沙拉醬都是常見的高鈉食物，不過吐司和沙拉醬因為鹹味較少，很容易被忽視，務必要注意攝取量，或盡量選擇低鈉版本，才能吃得健康。

張家祥解釋，身體為了讓納與水維持一定比例，因此當鈉比例上升，身體就會將水留下，看起來就會顯得水腫，並分享日常生活中常見的6種高鈉食物。

首先是用鹽醃漬的火腿，每100公克的切片豬肉火腿就含有1006毫克的鈉，建議民眾多攝取原型食物為主，不要以這類加工食品取代肉類。第2種是吐司，每2片半的吐司就含有600毫克的鈉，如果一次吃8至10片，等同於鈉含量1天建議攝取量。此外，吐司吃起來不鹹，很少人會注意到鈉含量，且多半會額外增加其他配料一起吃，無意間攝入更多的鈉而不自知。

第3種是相當受歡迎的乾酪（起司），每100公克的切片乾酪含有1594毫克的鈉，尤其是乾酪通常是全脂乳，雖然是不錯的鈣質和蛋白質來源，但是熱量很高。第4種是番茄醬，每100公克的番茄醬含有907毫克的鈉，建議攝取低鈉版本的番茄醬或直接購買新鮮番茄會更好。

第5種是泡菜，每100公克的黃金泡菜含有497毫克的鈉，而韓式泡菜的鈉含量比台式泡菜高一些，建議掌握好份量，當作提味就好，不應將泡菜視為新鮮蔬菜大量攝取。最後是凱薩沙拉醬，每100公克的凱薩沙拉醬含有1275毫克的鈉，在挑選時可以先看營養標示，或直接採購低鈉版本。