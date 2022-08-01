冰品市集嘉年華聚集許多人氣網紅冰店參加。（柯宗緯翻攝）

冰品市集嘉年華在貿易商大樓前舉行。（柯宗緯翻攝）

台興芋冰城新鮮製作三色鮮果冰棒，歡迎大家來冰品市集嘉年華。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局發起「大港閱冰」系列活動，6日起一連兩天將在新濱•駅前，舉辦冰品市集嘉年華。近日已由網友推薦冰品名單內，選出60家高雄特色冰店，並推出冰友卡搭配冰品地圖，方便民眾按圖索驥，也從當中邀請33家店參加市集，民眾可一次嘗遍夏日消暑冰品。

高雄市長陳其邁表示，大港閱冰系列活動7月已正式啟動，除在哈瑪星貿易商大樓推出《向太陽宣戰 冰品設計暨冰品展》，展示各國特色冰品，透過照片介紹高雄在地冰店，喚起台灣人的吃冰記憶外，觀光局接力在8月舉辦冰品市集嘉年華，廣邀市區知名店家參與，讓大家能賞冰、吃冰，一次滿足視覺及味覺。

高市觀光局這次舉辦年度最大規模冰品市集，邀請港都最強冰店齊聚展售，像是春田氷亭、禾苑蔗片冰、皇冠冰城、葉月堂雪花冰、紅逗冰室、美滿冰菓室、大碗公冰、冰塔、台興芋冰城、秀珠冰果室等33間以上知名網紅冰店參加。另有貓咪厚片-點秋香、丞心丞意泰奶、mini egg牙齒雞蛋糕、熊老闆地瓜球、H＆H現炸吉拿棒等15家特色餐車共襄盛舉。

觀光局長周玲妏提及，日前推出「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，已從網友推薦冰品名單內，選出60家高雄特色冰店推薦名單，也從名單邀請超過30家店參加市集，民眾不用跑得汗流浹背，只要來冰品市集即可一次滿足，現場還有藝術表演、趣味活動及拍照打卡點。

人氣店家「禾苑蔗片冰」郭老闆表示，樂於與觀光局一起行銷高雄的美食，希望有機會入選8月「米其林必比登推薦」。同樣參與市集活動的台興芋冰城表示，店家新鮮製作三色鮮果冰棒，採用國產新鮮水果，愈吃愈酸的酸甜滋味，讓人想一口接一口。

觀光局進一步指出，這次兩日市集活動，也將開放民眾現場投票，投給自己心中冰品No. 1，並在8月7日公布店家票選結果，另外現場還有傳統藝術龍鬚糖展演、DIY畫糖、樂團表演、舞蹈表演、鋼鐵人英雄熱舞表演、「親子踢毽子大賽」、「大聲說我愛你」、「繫著你我的愛-打領帶」等父親節趣味遊戲。

此外，持「冰友卡」的民眾現場市集掃碼可獲1點，每消費1店家也可獲得1點，集滿2點可免費兌換限量爆米花1份；集滿3點並參與現場店家票選，也可再兌換價值500元的「冰友卡」1張。