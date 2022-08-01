交接儀式當天，由黃士維院長將印信交接給新任的顏鴻章院長，黃士維則被任命為秀傳醫療體系中部院區總院長。（吳建輝攝）

交接完後由秀傳醫療體系黃靖媛執行長和台北榮總陳威明院長簽署合作意向書。（吳建輝攝）

過去秀傳陸續延攬彰基多位出走名醫，如今還有榮總加持，未來發展也備受期待。吳建輝攝）

台北榮民總醫院急診部急診醫學科主任顏鴻章，1日在秀傳醫療體系營運長陳秀珠的監交下，接任彰濱秀傳紀念醫院第7任院長一職，兩院更在現場簽署合作意向書，未來將有跟深化的合作，而過去秀傳陸續延攬彰基多位出走名醫，如今還有榮總加持，未來發展也備受期待。

出身台南的顏鴻章，是陽明交通大學臨床醫學博士，過去也曾任衛生福利部金門醫院院長、台北榮民總醫院急診部主任、急診醫學會理事長等，經歷豐富，過去彰濱秀傳院長都是院內科別主任榮升所擔任，這是16年來首次有外院主任到秀傳擔任院長。

交接儀式當天，由黃士維院長將印信交接給新任的顏鴻章院長，黃士維則被任命為秀傳醫療體系中部院區總院長；交接完後由秀傳醫療體系黃靖媛執行長和台北榮總陳威明院長簽署合作意向書，將在醫療、教學及研究方面，進行全面性合作。

顏鴻章在接下印信後發表就職致詞，他說他的老師就是台灣急診之父胡勝川，學習他奉獻急診的精神，希望能將北榮優質的醫療與秀傳做連結，事實上秀傳在體制上表現非常優異，他也期待未來能夠在更多專科領域做結盟，提升整體醫療品質。

而近年彰基因為上演白色巨塔，許多名醫紛紛出走，包括原彰基皮膚科名醫邱足滿、肝臟移植名醫陳堯俐、副院長張正雄、口腔外科蔡國陽等人都紛紛到秀傳就職，加上未來持續加深與台北榮總的合作，未來發展也備受期待。