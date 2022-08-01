衛福部長照司今（1）日表示，為便於長照人員查詢已累計的繼續教育積分數，衛福部已建置「長照人員繼續教育積分系統」，今年自8月1日起分階段開放提供長照人員進行積分查詢。

另，即日起將啟用照服員結業證書數位管理系統，未來完成照顧服務員90小時訓練者，各地方政府發給的結業證明書將附加QRcode，不但使各地方政府可透過系統查詢民眾所持結業證書，也不易偽造，查驗上更加方便。

長照司指出，領有長期照顧服務人員認證證明文件的長照人員，將2023年6月3日起陸續屆滿有效期間。依「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」規定，長照服務人員認證證明文件有效期間為六年，六年內應完成包含專業課程、專業品質、專業倫理、專業法規等長照人員繼續教育課程，積分合計達120點以上始可更新認證證明文件。

自2017年6月3日開始，首波依「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」申請認證之長照人員，其認證證明將於2023年6月起效期屆滿。為使該等人員可盡快查詢目前累積之積分數，避免系統開放初期湧入大量長照人員使用查詢影響系統效能，衛生福利部將分階段開放查詢。

自2022年8月1日起至9月底，規劃優先讓2023年底前認證證明文件屆期之長照人員查詢，透過使用系統回饋意見，藉以優化調整系統；2022年10月起再分階段開放2024年1～6月證明文件屆期之長照人員查詢，並於2023年起全面開放所有領證長照人員查詢所累積之積分數。長照人員繼續教育積分查詢網址如下：https://ltcpap.mohw.gov.tw/molc/。

過去曾發生縣市政府在不知情下，受理民眾持經偽造的照顧服務員訓練結業證明書申請照顧服務員認證，為杜絕民眾偽造文件的情事發生，衛福部利用「長照機構暨長照人員相關管理資訊系統」擴增「照顧服務員完訓人員管理」功能，以為識別、查詢並確認證書有效性，節省跨縣(市)政府採認之行政流程。

長照司表示，近期積極提升照服員形象及薪資條件等措施，鼓勵民眾加入照服員的行列，2022年5月登錄於長照領域的照服員人數已達9.24萬人，較2016年（長期照顧十年計畫1.0）2.51萬成長3.7倍，且每月亦持續成長，惟隨著超高齡社會將於2025年到來，照顧人力仍有需要各部會持續協助與培訓，以應社會的需要，預計屆時照服員人數將達到9.9萬人。