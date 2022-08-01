foodpanda 感恩十週年，祭出十重優惠，不僅精選店家折上再折，還有七夕放閃，情人節人氣餐廳 75 折起，爸爸節歡聚，父親節熱門餐廳 7 折起。foodpanda 十重優惠還有機會獲得 999 元美食金。

即日起至8月31日，指定消費者訂購美食外送指定人氣店家，輸入優惠碼【感恩十週年】享 85 折優惠，最高折抵 60 元，每人可用 2 次。數量有限，兌完為止。即日起至 8 月 31 日，情人節人氣餐廳 75 折起。訂購美食外送滿 469 元，輸入優惠碼【十指緊扣】整單再享現折 70 元優惠。即日起至 8 月 31 日，父親節熱門餐廳 7 折起。訂購美食外送使用團購訂餐功能滿 1,000 元，輸入優惠碼【十爸銅人】整單再享現折 200 元優惠。

foodpanda精選店家折上折，即日起至 8 月 31 日，精選店家 8 折起。訂購美食外送指定店家滿 299 元，輸入指定優惠碼（依平台顯示）整單再享 9 折優惠，最高折抵 50 元。即日起至 8 月 31 日，pandapro 會員訂購星巴克滿 300 元享 85 折優惠，最高折抵 50 元，免輸入優惠碼。即日起至 8 月 31 日，漢堡王指定套餐優惠 7 折起。訂購漢堡王滿 300 元，輸入優惠碼【美十漢堡】整單再享 85 折優惠，最高折抵 50 元，每人可用 2 次。數量有限，兌完為止。即日起至 8 月 31 日，外帶自取最低 79 折起。使用外帶自取滿 150 元輸入優惠碼【十指大動】整單再享現折 30 元優惠，每人可用 2 次。

即日起至 8 月 14 日，指定消費者訂購生鮮雜貨滿 499 元，輸入優惠碼【十在好買】享 85 折優惠，最高折抵 150 元，每人可用 2 次。即日起至 8 月 14 日，訂購 pandamart 熊貓超市滿指定金額，輸入指定優惠碼（依平台顯示）享優惠 75 折起，最高折抵 250 元。不限付款方式皆可使用。

「foodpanda 達人挑戰等你來！」活動即日起至 8 月 31 日，全平台訂購 10 張滿 250 元之訂單，即可獲得加碼刮 999 元購物美食金遊戲機會。活動獎項將自動發至使用者帳戶。【生鮮雜貨優惠】即日起至 8 月 12 日，訂購 7-ELEVEN、全家便利商店滿 300 元，輸入優惠碼【中元省力拜】享 79 折優惠，最高折抵 100 元。【信用卡優惠】1. 即日起至 8 月 31 日，全平台首次訂購滿 200 元並使用線上付款，輸入優惠碼【PSOP22】享現折 100 元優惠。即日起至 8 月 31 日，全平台訂購滿 300 元輸入優惠碼【PSJCB208】享現折 100 元優惠。

foodpanda表示，優惠碼需為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止。實際活動詳情及辦法以 APP 及官網結帳頁面顯示為主。