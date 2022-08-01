謝姓農民無奈表示，希望民眾不要購買贓物，農民心血被竊取賤賣損失很慘重，疾呼嫌犯別再做這種事。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

謝姓農民在嘉義縣六腳鄉崩山種植溫室美濃瓜，即將進入採收期，7月30日卻驚見園裡700多顆美濃瓜一夜消失。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

謝姓農民在嘉義縣六腳鄉崩山種植溫室美濃瓜，即將進入採收期，7月30日卻驚見園裡700多顆美濃瓜一夜消失。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

謝姓農民在嘉義縣六腳鄉崩山種植溫室美濃瓜，即將進入採收期，7月30日卻驚見園裡700多顆美濃瓜一夜消失，朴子分局從現場竊嫌遺留跡證，很快就找到有多項前科，家住雲林縣口湖鄉的趙姓婦人，但最後只取回7顆美濃瓜，原來婦人得手後，立即到市場擺攤，將百元美濃瓜以不到10元低價叫賣，果然人人搶買，沒多久就一掃而空。

朴子分局7月30日接獲民眾報案，指其細心栽種在溫室內的美濃瓜遭人竊取700多顆，因美濃瓜是高經濟作物，農民付出極大心血種植，且已進入採收期，為避免農民因此血本無歸，警方高度重視，連縣長翁章梁也指示警局組成專案小組積極查緝，火速在8小時內偵破。

警察局長陳明君指出，雖農作溫室地處偏僻無監視器，經專案小組擴大清查可疑人士及銷贓管道，案發當天即鎖定1名有多項竊盜，50多歲趙姓婦人涉有重嫌，立即前往查緝到案，並取回未賣出美濃瓜7顆及剩餘贓款600元，將婦人依竊盜罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

朴子分局指出，行竊趙婦經常偷農民的農作物到市場販賣，專做無本生意，30日凌晨她騎腳踏車到被害人的溫室偷瓜，因數量太多還分兩趟載運，依單趟車程6、7公里，行竊當晚婦人就騎了近30公里才把700多顆美濃瓜載回家。

婦人事後供稱，她偷到美濃瓜當天，一早就到市場擺攤叫賣，半買半相送，一天就賺得2000多元。翁章梁十分重視此案，今中午會同陳明君、農業處長許彰敏前往案發現場慰問謝姓農民，農民無奈表示，希望民眾不要購買贓物，農民心血被竊取賤賣損失很慘重，疾呼嫌犯別再做這種事。

陳明君指出，農產品盛產採收期易成為竊嫌下手目標，會要求各分局加強護農巡守，並主動與農民社群建立聯繫機制掌握狀況，適時輔導農民加裝警報系統、照明設備、監視設備等提升自衛能力，只要農民一通報就立即組專案偵辦，嚴正警告不法分子勿以身試法。