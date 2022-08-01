竹北市勝利二路「豐采520」建案旁發生路面 塌陷，有1輛小貨車掉進3公尺深的大坑洞。（羅浚濱攝）

在竹北市「豐采520」建案工地旁的勝利二路，6月中旬發生路面塌陷意外後，前晚相同位置再度塌陷，並擴大有2個長約6公尺的大坑，其中1個大坑深逾3公尺，停放其上的1輛小貨車掉落坑內，幸未有人員傷亡，縣府隨即封閉道路，禁止人車通行。

縣長楊文科1日到場了解，目睹坍方的2個大坑，不禁眉頭深鎖，指勝利二路是第2次發生塌 陷，嚴重影響民眾交通行車安全，「豐采520」工地是應要負責。

楊文科做出3項裁示，一、勒令建商停工，釐清原因工，釐清原因，完成改善前不能復工。二、工務處依法裁罰。三、由專業技師組成專案小組，徹底釐清原因和肇責，嚴格審查建商提出的改善計畫，若未能限期完成改善，恐持續造成公共安全疑慮，將整理相關事證函請檢方追究刑事責任。

工務處長江良淵表示，「豐采520」工地造成勝利二路嚴重塌陷，已違反建築法相關規定，即日起將勒令停工，要求2周內復原道路及公共設施損壞部分後由縣府驗收。

至於施工違規部分，將依建築法規定，先行處起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司及監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，各3萬元的罰鍰。

江良淵指出，坍方原因初步判斷是前陣子豪大雨，加上前2天午後雷陣雨，地下水從北側豆子埔溪往南側的頭前溪方向流動時，因工地持續抽水，阻水措施沒有做好，勝利二路的路面下方土石被沖刷抽出，造成路面地基被淘空塌陷。

豐邑建設興建「豐采520」的28層住商大樓，在豐邑喜來登大飯店正後方，未來將有豐邑百貨公司進駐，目前仍在施工中，6月14日勝利二路路面曾發生塌陷，當時懷疑是水公司改善自來水工程引起，緊急以水泥灌漿復舊。

7月31日晚上9時許，復舊路面再度塌陷2個大坑洞，並有1輛小貨車落掉3公尺深的坑洞內，水公司埋設的地下管線被壓斷漏水，路面受災面積長約30公尺，水公司據報派員修復管線，縣府工務處和警方到場將勝利二路前後封閉，禁止人車通行，廠商必須依縣府規定在2周內復原道路。