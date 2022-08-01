「簡少年」提醒鬼月敬拜祖先相當重要。（翻攝自簡少年Youtube頻道）

「簡少年」建議鬼月祭祖選擇米果，「拜米會旺財」。 （翻攝自簡少年Youtube頻道）

農曆七月鬼門開，各公司行號、家家戶戶都在中元普渡，但大多對於鬼月祭拜對象都只停留在普渡亡者「好兄弟」，民俗專家特別提醒，中元節不僅只是普渡孤魂野鬼等陰間的好兄弟，更應該祭拜祖先，因為祖先也是去世的人，拜祖先不單單只是景仰，也是一個「事死如事生」，彰顯孝道的行為。

知名網紅命理大師「簡少年」在自己頻道拍攝影片分享2則客人的經驗，包括中元節沒有祭拜祖先而產生的後果，提醒大家中元節不僅要崇敬鬼神，更要記得供奉祖先，以免招來不必要的問題，簡少年表示，「祭拜祖先不僅彰顯孝道，讓祖先靈魂維持好的狀態，拜對祖先更能產生功德迴向的效果，為自己招來平安好運。」

「簡少年」提到古代有個說法是「拜米果、會旺財」，「米果的材料『米』是古代君王發給下面臣子的『薪餉』（薪水），因此有『拜米會旺財』的說法」，他建議中元節拜祖先改運可以選擇米果相關供品，不僅能保佑平安、彰顯孝到，更能旺祖先、旺自己、旺未來。