在借貸和生活成本持續攀升下，澳洲7月房價連續第三個月下跌，且下跌速度加快，尤其是其第一大城市雪梨的房價更是創下近40年來最大跌幅。

根據房地產顧門公司CoreLogic周一發布的最新數據，澳洲7月全國房價月跌1.3%，較6月的月跌0.6%加速下挫。與去年同期相比，澳洲全國房價仍然上漲8%，反映出2021年與2022年初該國房價漲得有多狂。

澳洲房市的疲軟主要集中在各州首府城市，7月房價下跌1.4%，而年漲幅則從今年初的超過20%放緩至5.4%。

雪梨房價拉回的力道增強，7月房價較6月下跌2.2%；墨爾本房價月跌1.5%。

與去年同期相比，雪梨7月房價漲幅縮小至僅剩1.6%，與2021年房價上漲25%的榮景相比大幅放緩。

CoreLogic研究部主管Tim Lawless表示，儘管房地產市場僅下跌了三個月，但全國房價指數顯示下跌速度堪比2008年全球金融危機剛爆發時，以及1980年代初的房市重挫。在雪梨，房市反轉的速度尤其快，創下了近40年來最大的房價跌幅。

其他城市房價也開始下跌，布里斯班月跌0.8%，堪培拉跌1.1%，荷巴特（Hobart）跌1.5%。

澳洲房價回落部分反映出借貸成本攀升，該國央行已連續3個月升息，市場普遍預期本周勢必再次升息，以抑制飆漲的通膨，

澳洲央行的現金利率目前為1.35%，市場預期到明年中該基準利率可能升至3.40%。該國主要銀行也已經大幅調升房貸利率，並收緊貸款標準。

澳洲1,080萬套房屋的名義價值僅在今年第一季就增加2,100億澳元（約1,465.2億美元），達到10.2兆澳元。房價持續下跌料將對消費者的財富帶來衝擊。