國3大溪段車禍排除，肇因大客車駕駛變換車道擦撞前車翻覆。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道3號南向57.6公里處大溪路段今天中午發生大客車翻覆，導致15名乘客擦挫傷送醫，警方調查事故發生原因為57歲蔡姓駕駛開著營業大客車，疑似因變換車道不慎擦撞前方潘姓駕駛開的大貨車左後車身，後導致失控翻覆，國道警方調查2名駕駛人均無酒駕，所幸乘客都是輕微受傷，目前事故已排除恢復交通順暢。

國道警方表示，當時大客車內包含駕駛共有20人，15名受傷乘客8女7男，分別送往國軍桃園總醫院、聯新國際醫院及中壢天晟醫院，所幸都是輕微擦挫傷，而2名駕駛均未酒駕，後續依規定調查處理。大溪消防分隊長黃柏豪則說，接獲車禍通報抵達現場，乘客都已由車頂逃生窗自行逃出，而駕駛本人也沒有傷勢待在現場釐清事故發生原因。

國道警方呼籲，用路人變換車道不當是高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。