中央1日公布新竹縣新增500例確診案例，分別為233名男性和267名女性，年齡分布在0至90歲，12歲以下89人、65歲以上34人，多數集中在18到64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離670人，居家照護列管2395人，今年累計確診人數118122人。

新增確診者分布為竹北市196例、竹東鎮79例、湖口鄉77例、新豐鄉60例、新埔鎮39例、關西鎮10例、芎林鄉9例、橫山1例、寶山鄉12例、北埔鄉8、峨眉鄉1例、尖石鄉2例、五峰鄉6例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，國際COVID-19疫情未歇，尤其Omicron亞變種病毒疫情升溫，中央持續鼓勵民眾接種疫苗，滿6個月至5歲以下莫德納嬰幼兒疫苗持續施打中，新竹縣目前累計3431人次接種，接種率10.2％。

衛生局提醒，在醫師評估可以施打的情況下，COVID-19疫苗與其他嬰幼兒常規疫苗注射的時間不必刻意分開，可以「同一時間、不同部位」施打，不但可避免延誤施打時程，也能節省家長往返的時間。

新竹縣13鄉鎮市衛生所均可同時提供嬰幼兒常規疫苗接種及嬰幼兒至成人各類COVID-19疫苗1至4劑接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033