東華大學「洄瀾共好」大學社會責任中心、東華大學能源科技中心隊媒合綠能產業，在花蓮秀林鄉太魯閣同禮部落完成建置太陽能板裝設，未來將串聯電力儲能系統，逐步改善偏遠山區能源問題，打造深山部落綠能示範點。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

東華大學「洄瀾共好」大學社會責任中心、東華大學能源科技中心隊媒合綠能產業，在花蓮秀林鄉太魯閣同禮部落建置太陽能板裝設，由於該部落位處深山，因此太陽能板等設備是利用流籠運抵上山。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮秀林鄉太魯閣同禮部落位處偏遠物資運送不易，曾因電力系統到不了而被稱為「黑暗部落」，過去僅能仰賴族人揹負發電機上山發電。東華大學「洄瀾共好」大學社會責任中心、東華大學能源科技中心隊媒合綠能產業，在部落完成建置太陽能板裝設，未來將串聯電力儲能系統，並試驗小水力發電，盼改善偏遠山區能源問題，打造深山部落綠能示範點。

同禮部落海拔逾1000公尺，東華大學去年前往該部落設置第一盞太陽能路燈並與中華電信網路分公司合作，架設訊號強波器及2片太陽能板，成功優化山區通訊，獲各界迴響，並得到更多資源挹注，將延續「送電到部落」計畫，把綠色能源應用投入偏鄉部落。

東華大學日前獲得聯合再生能源致贈高效能太陽能板、尚億新能源及裕程國際捐贈模組零件，加上工研院、威騏科技等單位組成技術團隊，與東華自然資源與環境學系師生挺進大同部落協助裝設。

東華大學能源中心主任白益豪說，此次14片太陽能板等設備是以流籠運送，經層層關卡才運抵到山上，這次建置規模為5KW獨立型太陽光電系統，第一階段首要設置340W太陽能模組，包含定位、鑽孔、防水處理、配線、巡查與系統整合。

白益豪接著說，且為讓部落能循序漸進落實能源自主、系統自我維運的永續目標，團隊也協助族人針對線路設計、逆變器安裝、系統維運等進行專業技術訓練，8月起則會陸續串連電力儲能系統，待完成後預計每日可產生12度電力，逐步協助改善電力不足問題，作為部落綠能示範點。

由於東華大學團隊在勘查時發現部落水力資源豐沛，經評估決定試驗小水力發電可行性，透過水流衝擊扇葉帶動馬達運轉，提供多樣化電力來源，期望能布建穩定、永續及減少環境破壞的供電系統，目前已將300W渦流微水力發電系統模組運抵部落，後續將進行系統運轉及發電效益測試。

洄瀾共好大學社會責任中心主任林俞君也期望透過產官學界合作，開啟部落綠色能源建置計畫，提升當地能源轉型、通訊發展，逐步改善生活品質，未來會持續拓展綠色能源觸角，點亮更多偏鄉燈火，盡力改善部落能源供給。