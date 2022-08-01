美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）目前正率團在亞洲訪問，儘管日前官方公布的行程中並無台灣，但稍早美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）於推特指出，推測裴洛西一行人將於2日晚間或3日上午訪台，而有消息人士透露，他們此行將有可能停留一夜，下榻於信義區或中山區的五星級飯店。

另外，有外交人士指出，裴洛西預計3日上午拜會總統蔡英文和國安會高層，可他坦言，中國大陸當局對此事反應強烈，她能否依照原訂時間抵台仍有變數。

而關於裴洛西可能訪台一事，外交部發言人歐江安重申，目前沒有進一步消息，也沒有其他評論。行政院長蘇貞昌今（1）日稍早則說，對於外國貴賓來我國訪問，政府都表示熱烈歡迎，會做最妥善的安排，相關時間期程也會尊重訪賓的規劃。

其實，裴洛西究竟會否訪台，最大關鍵恐怕依舊在中國大陸的態度。中國大陸國家主席習近平日前與美國總統拜登（Joe Biden）通電話後，大陸外交部發言人趙立堅表示，雙方就中美關係以及彼此關心的問題，進行了坦率、深入的溝通和交流。

趙立堅強調，中方已經多次向美方表明，堅決反對裴洛西訪台的嚴正立場，如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全要由美方承擔。