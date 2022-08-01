交通部觀光局邀請的日本「踩線團」昨天抵台，共25名團員不須入境檢疫「3+4」，行程中需團進團出，全程不和民眾接觸。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今說明，根據已核定的防疫計畫，如果行程中有團員確診，須由地方衛生局進行疫調，視情況調整或取消行程。

王必勝說明日本踩線團防疫計畫，如有團員確診，將由地方衛生局研判是否屬於舊案，並展開疫調，如有密切接觸者則需隔離，其餘團員可繼續行程，並持續嚴密觀察。

我國邊境逐步開放，近來陸續驗出BA.4、BA.5、BA.2.75新變異株個案，中華國際物流與運輸經營協會理事長李彌建議，以今年初桃機清潔人員群聚事件為例，建議機場清潔工作應實施分艙分流，例如兩航廈可由至少兩家公司共同經營，避免人員混流，減少交叉感染風險。

王必勝回應，過去清零狀態防守非常嚴，分艙分流都有在做，現在社區感染風險已經很高，機場防疫並沒有鬆懈，但也不會做更嚴格的分艙分流，平時在人員感染監測、工作指引都已經訂得很清楚，也都有落實執行。

指揮中心日前宣布取消「貨艙消毒作業」，僅保留入境行李上輸送帶時噴灑消毒，是否會增加新變異株入侵社區風險？王必勝表示，取消該措施是經過專家評估風險，當然任何一項措施都有風險在，需要視疫情做調整。