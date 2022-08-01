TEATOP限定門市推出免費加愛心茶凍。（柯宗緯翻攝）

一起與爸爸到TEATOP比出愛心獲得買一送一。（柯宗緯翻攝）（

七夕情人節即將到來，近年因CP值超高而引起討論的TEA TOP推出節日限定「愛心凍」，搶攻七夕情人節與父親節的商機。8／4～8／8全台門市女神系飲品「冰鑽洛神、梅碧洛神」推出買一送一活動，指定50家門店再加碼免費加愛心凍，幫助民眾真情告白。

父親節緊接在情人節之後，TEA TOP要民眾找前世情人或現任情人一起甜蜜喝手搖，特別於情人節前夕推出2款情人特調，「冰鑽洛神」以酸梅洛神湯打出冰沙搭配寒天晶球，重現純粹復古感。「梅碧洛神」透出寶石紅光的洛神茶湯，搭配雪碧佐以鹹梅子沖泡，鹹甜鹹甜中帶有雪碧特有的風味，表現出情人間時常感受到的微酸與鹹甜愛戀。

8／4～8／8活動期間內，至TEA TOP全台門市和情人一起比出愛心手勢，購買女神系飲品「冰鑽洛神」、「梅碧洛神」即送高山青乙杯（每人限購1組，每間每日限量50組）。可甜可鹹，帶女友喝愛心女神飲，另一半也可以喝霸榜冠軍高山青。更特別的是，以茶飲聞名的TEA TOP 跨足甜點界限時推出「愛心茶凍」，全台限定50家門市免費加，滿滿的愛心讓這杯手搖變成告白神飲。

50家門市愛心凍免費加：【北】台北內湖店、南港昆陽店、萬隆店、台北松山店、板橋中山店、永和永元店、永和得和店、永和竹林店、中和中和店、三重大智店、新莊新泰店、新莊幸福店、淡水捷運店、宜蘭復興店、羅東北成店、羅東維揚店、冬山義成店、蘇澳馬賽店、中壢興農店、桃園復興店【中】台中熱河店、台中東海店【南】高雄富國店。