韋禮安即將推出新專輯。（The Orchard提供）

韋禮安暌違2年半將於9月發行全新華語專輯《明天再見》，同名主打歌首度與Hush合作，Hush交出的歌詞讓韋禮安愛不釋手，直呼：「非常喜歡！」而〈明天再見〉的概念也連結到韋禮安在製作專輯時所思考的斯多葛學派「Memento mori」這句話所呈現「把握時刻」的哲學意念，最後也成為了專輯的名稱，是專輯的點題作品，無論在形式或內容上，這首歌曲都有著豐富的意義。

從上一張專輯中呈現的「生活的聲音相簿搜集」，到新專輯成為「生命電影詩的音樂導演」，韋禮安創作出各種形式的「再見」。近來他接觸到古希臘哲學斯多葛學派，被其中的一句話「Memento mori」觸動，他表示：「這句話的意思是人終將一死，就是永遠要記得生命隨時會離開，更要把握每個時刻；所以每一天都要提醒自己，做每個決定時要更確定，不留下遺憾，如果明天醒來還活著，等於又多賺到一天。」

韋禮安將於9月10、11日再度攻蛋，舉辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會， 名稱正好呼應新專輯《明天再見》，埋藏了一個又深又綿長的哲思意念，也是他早早就透露給粉絲的新專輯「彩蛋」，並在演唱會前率先釋出新單曲〈明天再見〉，希望歌迷能把這首歌練起來，在演唱會當天可以和他一起大合唱。