正當外界仍猜測美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台、何時訪台之際，大陸學者表示，裴洛西可能藉「軍機臨時故障」等「欺騙的手段」落地台灣，但這造成的後果同樣嚴重。

裴洛西辦公室7月31日發布的新聞稿中，沒有將台灣列入行程，並宣布出訪亞太地區的順序為新加坡、馬來西亞、韓國和日本。中國社科院美國問題研究專家呂祥接受陸媒《環球時報》採訪時稱，「從媒體放風到最終公佈行程，如果裴洛西不再耍什麼花招，那就避免了中美間的一次重大衝突。」

呂祥表示，裴洛西辦公室發出的亞太之行新聞稿，是裴洛西從夏威夷啟程時才發佈的，並認為「從最初對到訪地以安全因素為由的不置可否，到現在正式對外公佈行程，這應該是她此行的最終決定」。

然而報導稱，對於裴洛西在訪問途中會不會「耍什麼心機、搞什麼花樣」，呂祥認為，如果裴洛西在訪問途中，以軍機臨時機械故障之類的理由突降台灣，以欺騙的手段落地台灣，後果同樣是嚴重的。

呂祥分析，裴洛西的包機是美國軍方提供的，因此需要美國五角大廈對此舉進行配合，也就是說裴洛西和總統拜登之間需要有默契才能完成這種突降。呂祥認為，這種可能性不是特別大，但中國對此仍必須有所防範。