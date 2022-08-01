匯豐控股周一公布，由於貸款的壞帳損失，抵銷了利息上升的正面影響，該行上半年獲利下滑，但是降幅沒有分析師擔心的那麼嚴重。匯豐也提高了獲利率目標，認為高利率將提振營收。

儘管全球經濟前景不明，但人們對於匯豐提高獲利率越來越有信心。匯豐將2023年起的短期有形股本回報率(ROTE)目標，上調到至少12%。

匯豐周一公布今年1~6月稅前獲利為92億美元，低於去年同期的108.4億美元表現，但是高於分析師平均預期的81.5億美元。

該總部位於倫敦的銀行宣布將派發每股9美分(cent)的中期股息；但表示，今年回購股票的可能性不高。

執行長祈耀年(Noel Quinn)說，了解股息對股東的重要性，匯豐的目標是儘快將股息恢復到疫情爆發前的水準。

匯豐在香港上市的股票，周一下午暫時上漲2.5%，扭轉了上午跌勢。

匯豐指出，今年上半亞洲所占的獲利達到69%，高於去年同期的64%。

該行還指出，由於經濟不確定性和通膨提高，許多借款人陷入困境，匯豐預計出現11億美元的壞帳費用損失。

目前大股東中國平安保險一直要求匯豐探索其它戰略目標，例如分拆亞洲業務，以釋放更多價值。一名香港政界人士也在敦促該行分離其亞洲業務。

路透則在七月引述知情人士說法，稱匯豐將抵制平安的提議。