新北市貢寮區台2線99K處驚傳曳引車90度翻覆，車上大量砂石傾瀉而出。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市貢寮區台2線99K處驚傳曳引車90度翻覆，車上大量砂石傾瀉而出，目前單線雙向通行。駕駛疑似自撞電線桿，一度受困車內，消防員將人救出後，初步檢視男子身上多處擦挫傷，所幸意識清楚，立即送往基隆長庚醫院救治。

據了解，駕駛年約40多歲，今日下午沿台2線由基隆往宜蘭方向行駛，行經99K處時，不明原因撞上電線桿，車輛90度翻覆，駕駛一度受困車內、車頭有輕微冒煙情形。新北市消防局下午1時許接獲通報，立即出動貢寮、雙溪分隊，共5車11人前往救援。

消防員到場後，10分鐘內協助駕駛脫困，所幸男子意識清楚，經檢視頭部受有擦錯傷，趕緊送往長庚醫院治療，並布水線從車頭上方灑水降溫，排除冒煙情形，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

由於車內大量砂石傾瀉而出，佔用基隆往宜蘭方向車道，新北市警察局瑞芳分局立即派遣3名員警協助交通疏導管制，維持單線雙向通行，且同步通報交控中心及警廣電台，提醒用路人行經時配合員警管制，小心駕駛。