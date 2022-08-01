林家韋特別帶來5種土逐一解釋，包含韓國、日本職棒場地的紅土，以及典型台灣紅土、進口陶瓷土、火山岩紅土。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

針對紅土厚度方面，建議厚度為0.5到1公分，以便釘鞋抓地，避免球員滑倒。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

針對新竹市立棒球場的修繕工程，市府的改善小組已啟動，近日不斷邀集專家、球員給予意見，代理市長陳章賢昨天並邀請前兄弟象捕手林家緯至現場，針對紅土重整提出建議，即起動工改善。

陳章賢表示，改善球場狀態為當務之急，感謝球員工會、中職、球團等專業人士陸續給予實作經驗及實際使用意見，市府將依循改善小組決議辦理，首先移除表層較鬆軟約3至5公分紅土，將底層再次夯實，最後補充陶瓷土及表層紅土，讓球員能舒適使用。

林家緯則指出，目前場內紅土不全然適合球員使用，建議移除表層較鬆軟部分，即可利用機具將底層整平，再經灑水、沉澱，此作法也可連同可能的積水處一併改善，待場地狀況良好，再鋪上新的紅土，達到改善目標。

他也特別拿出5種土逐一解釋，包含韓國、日本職棒場地的紅土，以及典型台灣紅土、進口陶瓷土、火山岩紅土。

林家緯建議，新竹棒球場的紅土是使用陶瓷土，其中內野1次就需準備至少60包，他舉新莊棒球場為例，整個場地1年就要用上600至800包，數量會因為天氣和球場狀況增減。

市府表示，新竹棒球場接下來會依據建議，將表層較鬆軟的紅土移除，使用機具壓平底層，也將使用進口的白色陶瓷土，不只能幫助排水，也方便染色做球場造型。

針對紅土厚度方面，建議厚度為0.5到1公分，以便釘鞋抓地，避免球員滑倒，待整理完成也將依循辦理。此外，針對草地整理，預計2天割草1次，讓它不停成長，才會細長。

市府強調，為讓球員有安全環境打球、球迷有更好的觀賽體驗，棒球場改善小組會持續與中職、球團、球員工會等單位溝通，密切合作，並邀專家、球員就各項目給予意見，市府也會虛心接受並持續檢討改善。