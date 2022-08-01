南韓半導體龍頭公司三星電子和SK海力士正面臨嚴峻考驗，根據韓媒BusinessKorea報導，由於記憶體晶片價格快速下跌，加上北京政府威脅韓國不要加入美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4），南韓半導體技術靠美國而市場卻仰賴大陸，正面臨兩難壓力。

報導引述研調機構TrendForce資料，今年7月用於個人電腦的8Gb DDR4 DRAM晶片平均合約價格，從3.35美元跌至2.88美元，降幅高達14.03%，降幅創下2019年2月以來最高，也是2020年以來首次跌破3美元。展望第三季度，預期DRAM和 NAND Flash價格分別下降5%~10%以及8%~10%，這意味著，三星電子和SK海力士下半年的營收表現可能會很差。

雪上加霜的是，上述這兩家公司也面臨越來越大的地緣政治風險，美國敦促與大陸斷絕關係，雖然這兩家公司可以通過與美國的更多合作來拓展大陸以外的市場，但僅大陸就占韓國半導體出口的60%，這是韓國半導體公司不願放棄大陸市場的關鍵。

此外，美國眾議院7月28日通過晶片法案，其中一項「10年條款」規定獲得補貼的業者，10年內將不得於大陸或其他不友善國家建廠，而該法案將對三星和 SK 海力士造成嚴重衝擊，因為三星先前宣布計劃投資170億美元在美國德州泰勒市興建晶圓廠，SK海力士同樣計劃在美國建立記憶體封裝設施，不過，這兩家公司在大陸同時也有生產據點，在晶片法案後，可能會對在大陸的生產造成影響。

而另一方面，美國敦促南韓政府加入由美國、日本和台灣等共同組的半導體產業聯盟，令南韓陷入了兩難，至今尚未宣布要加入哪一方，主因在於，南韓在半導體技術和生產方面上需要依賴美國，但在需求方面卻必須依賴大陸。

近來半導體產業雜音不斷，全球最大的記憶體晶片生產國南韓也備受衝擊，另根據美國財經媒體報導，南韓6月晶片庫存年成長高達79.8%，創下近6年來最快增速，該國經濟前景也因此蒙上陰影。