如興(4414)股價上周連吞四根跌停，今天出現爆量收紅，但傳出偉豪投資質設在京城銀行的22708張，因全額交割股導致股票連番重挫，偉豪投資被通知上星期五以前要還款，但是截至今天都沒有還款，而被京城銀行斷頭，導致偉豪投資包括董事長翁紹華的3席董事被自然解任，經營權之爭再興波瀾。

如興5月董事出現空窗期，法人改派董事席次卻都沒有辦理變更登記，除了被罰款150萬元，還被打入全額交割股，股價7月28日開始連續出現四根跌停。也由於被變更為全額交割股，引發提早還款的條款，京城銀行上周五要求偉豪投資還款，但偉豪投資並未補足，今天盤中慘遭斷頭。

董事長翁紹華上周還親赴證交所召開重大訊息說明記者會，不過，翁紹華是偉豪被派任的董事，恐怕因為偉豪投資持股少於選任時的一半而被自然解任。

如興上周五及今天分別爆出53082張及69112張的成交量，誰去接手京城銀行斷出的股票？外傳另一派有大股東出手接手，至於接手後動向還不明朗。