高盛銀行對澳洲和紐西蘭這兩個大洋洲重要國家發布最新經濟預測，預估澳洲未來12個月經濟步入衰退的可能性為25%，紐西蘭經濟在未來一年陷入衰退的可能性為30%～35%。

但報告亦指出，在基本預測情境下，紐澳兩國應該能避免衰退，惟面臨的風險包括全球經濟活動減弱、供應面通膨，以及金融環境持續緊縮。

調查發現2年期與10年期債息差擴大、通膨加劇和房地產價格下跌，通常是澳洲和紐西蘭經濟衰退的領先指標。

根據房地產顧門公司CoreLogic周一發布的最新數據，澳洲7月全國房價月跌1.3%，較6月的月跌0.6%加速下挫。其中以雪梨房價拉回力道最強，7月房價較6月下跌2.2%，創下了近40年來最大的房價跌幅。

根據澳洲公布的官方數據，第二季總體消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲6.1%，較第一季的年漲5.1%加速攀升，並創下2001年第二季以來新高。備受關注的核心CPI年增率達到4.9%，創下2003年開始編制這項數據以來的最高記錄。隨著食品與能源價格急升，通膨可能進一步升溫，市場預期澳洲央行可能需要將利率提高一倍以上，才能控制住通膨。

澳洲央行今年以來已連續3個月升息，市場普遍預期本周勢必再次升息，以抑制高漲的通膨。較其他主要央行提前啟動緊縮周期的紐西蘭央行在本月中旬連續第三次會議升息50個基點，並承諾會繼續收緊政策，直到通膨得到控制。