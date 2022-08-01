民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，曾任其指導教授的國安局長陳明通，昨天又出手相救。不過前立委郭正亮直言，陳明通的解釋超乎常識，「不可能發生這種事」！有時候想要幫忙結果幫倒忙，是「自殺拳」卻又沒有救到林智堅，更嚴重的是「令人質疑論文是不是他寫的」！

陳明通昨再發2千多字聲明表示，當初他先修正林智堅的論文，隨後將相關內容交給剛換題目的余正煌做參考，但余不知文字來自林，以為是陳明通的修改建議才使用。

前立委郭正亮今（1）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，這是陳明通內疚，自己奮不顧身說明，是「自殺拳」卻又沒有救到林智堅，意思就是都是他的錯，把林智堅的資料改一改拿給余正煌，沒有跟林智堅講，所以余正煌就寫了。

郭正亮直言，即使如此，余正煌先畢業，陳明通是口試委員，余的論文總有看吧？明（隔）年輪到林智堅畢業，林智堅寫了一大段跟余正煌都一樣，陳明通不知道？

郭提到，林智堅明明看到余正煌在前面（先）畢業，寫的題目又類似，不會去拿來翻一下？不會發現文章被抄（襲）了？假設如果真的是林智堅被余正煌拿去用，而且林智堅不知道，余正煌也不知道那是林智堅的，誤以為是陳明通給的示範文。在林智堅寫論文的過程，總會去查閱一下相關資料，就會發現這篇論文怎麼寫的跟自己一樣。

郭正亮強調「陳明通沒有回答這個問題」，他批，身為林智堅的指導教授，身為余正煌的口試委員，兩個寫的這麼像，陳明通為什麼不講？林智堅為何不知道？郭正亮直言，林智堅根本沒有在參考別人的論文，「令人質疑論文是不是他寫的！」。不僅如此，郭正亮還質疑，這件事情如是此重要，為何不出席審查會說明？「因為只有你知道，別人都不知道！」去審查會面對台大教授，不就可以說清楚？

郭正亮進一步說，第一次聲明還沒有這些，顯然就是看到被質疑錯字都一樣，這部分不回答不行，所以才補充，結果實在是找不到邏輯，只好通通都說「我自殺好了，都是我的錯」，只好用這種方式解釋。但這解釋超乎常識，不可能發生這種事！

郭正亮稱，一定是「英媽」指示多做說明，陳明通身為國安局長，就多做說明，很不幸翻出來的都不是證據，事後補的故事情節太明顯脫離常識，證明林智堅就是完全不認真的學生，有時候想要幫忙結果幫倒忙。

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