華爾街日報報導，斯里蘭卡新任總統威克瑞米辛赫昨天表示，現在不是前總統拉賈帕克薩返國的時候，這可能加劇政治局勢緊張。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）在接受華爾街日報（Wall Street Journal）採訪時表示：「我並不認為這是他回來的時候。」又說，「沒有跡象顯示他近期將返國」。

拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）因治國無方面臨外界要求下台的呼聲，於7月13日逃往海外，辭去總統職位。

73歲的代理總統威克瑞米辛赫在20日的國會投票中，壓倒性獲選繼任總統。

華爾街日報說，威克瑞米辛赫一直與拉賈帕克薩保持聯繫，處理行政移交事宜和政府其他事務。

深陷危機的斯里蘭卡已經和國際貨幣基金（IMF）討論紓困方案。4月間，斯里蘭卡暫停償還約120億美元外債，而在2025年年底前，還有近210億美元外債要償還。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110801