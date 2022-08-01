擴大不孕症人工生殖補助成台北市長選戰焦點，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱自己在立法院質詢、提案成功推動，民進黨台北市長參選人陳時中則說功勞最大的是行政院，對此，行政院長蘇貞昌今（1日）表示，現在在野黨立委搶著説成是自己的功勞，「這都是肯定政府對婚育家庭的好，我們也樂意見到。」

蘇貞昌今透過臉書表示，蔡政府領導團隊、團結台灣，行政團隊體恤育兒家庭辛勞，減輕大家的負擔。自己一聲令下，各部會從政委林萬億居中協調細節，到當時衛福部長陳時中與薛瑞元、李麗芬三位首長協助執行到位，努力配合做到，現在在野黨立委搶著説成是自己的功勞，這都是肯定政府對婚育家庭的好。

他說，今天起，育兒津貼增加到每人每月 5000 元、而且第二胎 6000 、第三胎 7000 元，這個月內，各位家長去刷簿子就能看到。去年7月起，除了育嬰留職停薪津貼從6成薪提高到8成薪、父母可以一起請。更擴大補助不孕症療程，至今已經有超過3000個孩子誕生。今年底前，我們預計會實現超過1萬個孩子的目標。

蘇貞昌強調，在蔡英文總統的領導下，政府為全民加薪、減稅、增福利，政府財政賸餘照樣連年破千億，這都要歸功全民的努力。政府也會繼續福國利民、繼續打拚。