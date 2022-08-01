國內今天新增2例BA.5本土社區感染個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，確實反映出社區內有小比例的BA.5社區感染情形存在，上週共檢驗148件本土個案，其中檢出4件陽性，其中2件為家庭接觸者，如果將接觸者從分子分母中去除，大約100件中驗出2件散發社區個案，估計目前國內社區BA.5占比約為2％。

羅一鈞指出，很多國內專家預期8月中下旬，BA.5占比可能會增加，可能就會伴隨國內下一波BA.5疫情攀升，這是監測重點，也加強各縣市合約實驗室偵測，以及早掌握社區零星BA.5個案，可分析占比變化，並針對該個案有限疫調，掌握整體傳播方式，是否和原先了解或預期有不同之處。

國內今天新增1萬6352例本土個案，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩表示，這是4月30日以來最低，刷新93天以來新紀錄，預估本土個案持續緩慢降低，由於每周下降幅度降低，整體疫情趨勢達到平穩階段。

本土個案數逐漸降低，但胸腔暨重症專科醫師黃軒認為，不能只看病例數下降，還要同時監測住院率、重症率和死亡率。指揮中心指揮官王必勝表示，對於BA.5的觀察或研判重點，重症和致死率是相當重要，這個說法是正確的。

黃軒近日在臉書上發文表示，BA.5具有黑力量（black power），以澳洲為例，雖然新增BA.5病例數沒有大幅增加，但住院和死亡率持續上升，原因可能在於確診黑數多，或者是BA.5的致病力較高，提醒民眾「不是看到新增的病例下降，就代表疫情受到控制了！」