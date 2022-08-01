太空人阿瓦瑞茲10局下半擊出再見安打。（美聯社）

太空人與水手系列賽最終戰，「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）擔任開路先鋒，第一顆球就挨了觸身球！原因應該是水手重要的新星「J-Rod」羅德里格茲（Julio Rodriguez）前役被太空人的近身球砸傷手腕，進入10天傷兵名單。水手先發投手柯比（George Kirby）毫不猶豫，上來就是一顆95英里的四縫線（152.9公里）將艾爾圖維打倒在地。

雖然明擺著是報復，但是水手不怕打架，本季最大一場打架事件就是在水手與天使的比賽爆發，導致12人遭到聯盟懲處。艾爾圖維起身後，點頭表示他沒事，默默走向一壘。接著葛瑞奧（Yuli Gurriel）敲安攻佔一三壘。

Scott Servais Is a menace pic.twitter.com/6AdQu2E3Tb — MLB Metrics (@MLBMetrics) July 31, 2022

The Mariners hit Jose Altuve, and he eventually scores on a double steal!! pic.twitter.com/VTeLmqtAdE — Apollo Media (@ApolloHOU) July 31, 2022

這時太空人出其不意，在阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）遭到三振的同時讓葛瑞奧盜壘，水手急傳二壘未能抓到，沒想到艾爾圖維趁機從三壘盜回本壘得分！太空人展示了卓越的戰術指揮，隱忍開場的觸身球，藉機發動雙盜壘成功。水手溫克（Jesse Winker）8局上轟出兩分炮扳平比數，將太空人逼入延長賽。碰巧10局下半第一個上場打擊的又是艾爾圖維，水手以敬遠四壞送他上壘，結果被阿瓦瑞茲擊出再見安打！

太空人終場以3比2獲勝，總教練貝克（Dusty Baker）也說這是一場惡戰，重要的是他們3勝1負取得系列賽勝利，美西老二水手與龍頭太空人的勝差擴大到12場。若不是水手總教練瑟維斯（Scott Servais）報復心切，可能首局少丟1分就不會輸球了。